Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Worldometer
İngiltere'de son 24 saatte 761 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1 günde 761 artarak 12 bin 868'e yükseldi.
COVID-19'a dair son rakamları İngiltere Sağlık Bakanlığı paylaştı.
Bakanlık, son 24 saatte 761 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 868'e ulaştığını bildirdi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 605'lik artışla 98 bin 476'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 313 bin 769 kişiye COVID-19 testi uygulandığı belirtildi.
Dünya genelinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128 bin 892'ye ulaşmış durumda.
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