COVID-19'a dair son rakamları İngiltere Sağlık Bakanlığı paylaştı.

Bakanlık, son 24 saatte 761 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 868'e ulaştığını bildirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 605'lik artışla 98 bin 476'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 313 bin 769 kişiye COVID-19 testi uygulandığı belirtildi.

Dünya genelinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128 bin 892'ye ulaşmış durumda.