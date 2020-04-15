İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine giren Reuters muhabiri, sağlık çalışanları ve hastalarla konuştu.

Yoğun mesai yaptıklarını ifade eden sağlık çalışanları, ailelerine virüs bulaştırmaktan çekindikleri için onlardan uzak kaldıklarını ancak bu mesleği yapmaktan son derece gurur duyduklarını söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Hastalar ise tedavi sürecinden duydukları memnuniyeti anlattı.

Söz konusu hastanede Sağlık Bakanlığınca onaylanan plazma tedavisi de uygulanıyor. Koronavirüsü yenenler, iyileşmeyi bekleyen hastalar için plazma bağışı yapıyor.