Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısı yabancı basında
Türkiye'deki sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi ve hastaların gördüğü hizmet, İngiliz haber ajansı Reuters'ın kameralarına yansıdı.
İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine giren Reuters muhabiri, sağlık çalışanları ve hastalarla konuştu.
Yoğun mesai yaptıklarını ifade eden sağlık çalışanları, ailelerine virüs bulaştırmaktan çekindikleri için onlardan uzak kaldıklarını ancak bu mesleği yapmaktan son derece gurur duyduklarını söyledi.
[Fotoğraf: Reuters]
Hastalar ise tedavi sürecinden duydukları memnuniyeti anlattı.
Söz konusu hastanede Sağlık Bakanlığınca onaylanan plazma tedavisi de uygulanıyor. Koronavirüsü yenenler, iyileşmeyi bekleyen hastalar için plazma bağışı yapıyor.
Etiketler: reuters kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:59
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