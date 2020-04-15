Kimi kilisede ayin yapmakta ısrar etti. Kimi de kamyonet üstünde halka kutsal saydıkları suyu dağıttı

Yunanistan'da bazı din adamlarının koronavirüs yasaklarına rağmen virüsü yayabilecek ritüellerde ısrar etmesi ülkeyi ikiye böldü.

Ayinlerde hem sosyal mesafenin ihlali hem de kap ve kaşıkların ortak kullanılması

ülkede salgınla mücadeleyi tehlikeye atıyor.

Bunun bir örneği geçen ay Kastoria bölgesinde yaşandı. Bazı kiliseler yasaklara uymadı.

İki köyde yapılan virüs testlerinde ayinlere katılan hemen hemen herkes pozitif çıktı. Köyler karantinaya alındı.

Ülkede virüsün yayılmasına rağmen ihlaller sürdü. Çuha adası Başpapazı kilisede ayin yapmakta ısrar etti. Gözaltına alındı.

Atina'da iki kilisede ayin düzenleyen din adamları da tepkilere yol açtı.

"Dini ritüeller tartışmaya açık değil"

"Evde kalın" çağrıları yapan Korfu Belediye Başkanı Meropi Ydraiou'nun da ayine katıldığı ortaya çıktı.

Belediye başkanı, kiliseye gittiğini ancak ayine katılmadığını savunsa da

sert eleştiriler üzerine özür dilemek zorunda kaldı. Ayinlere ilişkin soruşturma açıldı.

Yunan din adamlarının ayinlerde ısrar etmesi gözleri Yunan Kilisesi lideri Başpsikopos İeronimos'a çevirdi. Başpsikopos, kiliselerin bu süreçte kapalı kalması konusunda fikir birliği olduğunu savundu. Aynı kap ve kaşıkların kullanıldığı ayinler için ise "Dini ritüeller tartışmaya açık değil" dedi.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ise yaşananlara isyan etti.Din adamlarını "Kamu sağlığını tehlikeye atıyorsunuz" diye uyardı.

Savcılara "müdahale edin" çağrısında bulundu.

