Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti ile yapılan müzakerelerin sonucunda sadece 2 ülkenin yük taşımacılığı için İrkeştam sınır kontrol noktasında çalışmalara yeniden başlandı.

Kırgızistan'ın kuzeyinde yer alan Çin ile Torugart Sınır Kapısı'nın açılması konusu ise bölgedeki epidemiyolojik duruma göre değerlendirilecek.

Kırgız ve Çinlilerin sınır geçişi üzerindeki kısıtlamaları da devam ediyor.

Ocak ayında, yeni yıl kutlamaları nedeniyle Kırgızistan ile kara sınır kapılarını kapatan komşu Çin, koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla kara hudutlarını açmamıştı.