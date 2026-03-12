Suudi Arabistan’da 3 İHA imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Başkent Riyad'da büyükelçiliklerin ve yabancı kuruluşların ofislerinin bulunduğu Elçilikler Mahallesi'ne yönelen bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına yönelen 2 İHA'nın da imha edildiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı, kısa süre önce Şeybe petrol sahasına yönelen bir İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.

⁠ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.