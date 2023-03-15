Cedan, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından organize edilen Uluslararası Finans Sektörü Forumu'nda konuştu.

İran'da Suudi Arabistan yatırımları için bir fırsat oluştuğunu belirten Cedan, bu yatırımların başlamasının önünde herhangi bir sorun görmediğini dile getirdi.

Tahran ile yapılan anlaşmaya bağlılıklarının altını çizen Cedan, Suudi Arabistan makamlarının bölgenin istikrara kavuşması, halkların ihtiyaçlarının karşılanması, yatırımlar ve refahı sağlama adımları kapsamında bu anlaşmaya imza attığına işaret etti.

"İran bize komşu bir ülke ve yüzlerce yıl daha böyle kalacak"

Tahran-Riyad anlaşmasının ardından ülkesinin İran'da yatırımlarının hızla gerçekleşebileceğini kaydeden Suudi Arabistanlı Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran bize komşu bir ülke ve yüzlerce yıl daha böyle kalacak. Yatırım, kalkınma ve ekonomik alanlar başta olmak üzere İran ile ilişkileri normalleştirme konusunda hiçbir engel görmüyorum. Bizim ve İran'ın istikrara ihtiyacı var."

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.