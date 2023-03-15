Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü Başkanlığını yürüten Zoe Robledo, düzenlediği basın toplantısında, sağlık sistemine 753 geleneksel masaj ve fitoterapi (bitkilerle tedavi) uzmanı kazandıracaklarını söyledi.

Robledo, başta kırsal bölgelerde olmak üzere, sağlık kurumlarındaki pratisyen eksikliğini gidermek için, geleneksel yöntemler kullanarak hastaları tedavi eden ruhsatsız "şifacı"ların da istihdam edileceğini duyurdu.

Basın toplantısında söz alan Meksika Sağlık Bakanı Jorge Alcocer de "Geleneksel tıp sayesinde insanlar fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlıklarına yönelik tehditlerin üstesinden gelmeyi başardılar." dedi.

Hastane ve sağlık hizmeti sunan kliniklere ayrıca ebe ve "geleneksel kütletmeci"lerin de alınacağı bildirildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ofisinden, sağlık sistemine entegre edilecek "şifacı"lara ilişkin yapılan açıklamada, "Bu kişilerin sertifikalı uzmanlar olması gerekmiyor. Bunlar, tedavi yöntemlerini atalarından edindikleri bilgiye dayandıran kişiler de olabilir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Meksika'nın Küba'dan getireceği doktorların sayısının da ikiye katlanacağı bilgisine yer verildi.