Yaklaşık 13,3 milyon seçmenin bulunduğu Hollanda'da 12 eyalette 4 yıl boyunca görev yapacak yerel meclislerin yeni üyeleri belirlenecek.

Sabah yerel saatle 07.30'da başlayan oy verme işlemi, saat 21.00'de sona erecek.

Seçimde çifte vatandaşlığa ya da Hollanda vatandaşlığına sahip yaklaşık 230 bin civarındaki Türk de oy kullanabilecek.

Seçmenler, belirli yerlerde kurulan sandıkların dışında tren istasyonlarında da oy verebilecek.

Hükümetin geleceğini etkileyebilir

Eyalet seçimi, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi'nden (CU) oluşan 4 partili koalisyon hükümetinin geleceğini yakından ilgilendiriyor çünkü Hollanda'da senatörler, eyalet meclisleri tarafından belirleniyor.

Hükümet ortakları, 75 sandalyeli Senatoda şu anda toplam 32 senatörle azınlıkta bulunuyor.

Senatoda gerekli çoğunluğa sahip olmayan iş başındaki koalisyon hükümetinin bu seçimlerden alacağı sonuç ise son derece önemli. Hükümet, bundan dolayı eyalet meclisi seçimlerine büyük önem veriyor.

73 Türk kökenli aday yarışacak

Çarşamba günü yapılacak seçimlerde farklı partilerden yaklaşık 73 Türk kökenli aday da eyalet meclislerine girebilmek için yarışacak.

Türk kökenli adayların durumu, büyük ölçüde tercihli oylarla belli olacak. Şu anda toplam 7 Türk kökenli kişi, ülke genelindeki eyalet meclislerinde görev yapıyor.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, Kuzey ve Güney Hollanda ile Utrecht eyaletlerinde 17’si Türk olan toplam 32 adayla seçime katılacak.

Denk Partisi’nin 12 eyaletten 3’ünde toplam 3 eyalet meclis üyesi bulunuyor.

Eyalet ve Senato Seçimleri

Ülke yasalarına göre, senatörler doğrudan halk tarafından değil 12 eyalet meclisinde görev yapan 570 üyenin oylarıyla belirleniyor.

Senatoda bulunan 75 senatör, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden geçen kanunları onaylama ve veto yetkisine sahip olacak. Ülkede Senato seçimleri de 30 Mayıs’ta yapılacak.

Gelderland, Kuzey Brabant, Kuzey Hollanda ve Güney Hollanda eyaletleri 55'er üyeye sahipken, 39 üyeye sahip Zeeland ülkenin en küçük eyaleti konumunda.

Seçmenler, eyalet seçimlerinin yanı sıra eş zamanlı ülkedeki deniz ve nehir setlerinin yönetimi, su seviyesi ve atık suyun arıtılmasından sorumlu Genel Su İdaresi Yönetimi seçimleri için de oy kullanabilecek.