Ülke genelindeki çoğu kamu hastanelerinde sağlık çalışanlarının grevi nedeniyle hizmet durma noktasına geldi.

Demir yolları da grevden etkilendi, Sri Lanka'da tren seferlerinde kısıtlamaya gidildi.

İşçi sendikaları, ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan ülkede elektrik faturaları ve gelir vergisi artışlarının çalışanları zor duruma soktuğunu vurgulayarak, hükümetin çağrılarına kulak vermemesi halinde grevin uzatılacağı uyarısında bulundu.

Hükümet ise söz konusu uygulamanın kamu gelirlerinin artırılması ve elektrik üretim maliyetinin karşılanabilmesi amacıyla devreye alındığını kaydediyor.

Yetkililer, greve karşın bazı kamu bankalarının açık tutulduğunu ve bazı tren seferlerinin de açıldığını kaydetti.

Çin'in Sri Lanka'nın borçlarının bir kısmını yapılandıracağı yönündeki taahhüdünün ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, geçen hafta yaptığı açıklamada, bu ülkeye yönelik kurtarma paketinin 20 Mart'ta görüşüleceğini bildirmişti.

Sri Lanka'daki durum

Ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'da, mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik artan protestoların ardından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz 2022'de Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz 2022'de elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz 2022'de Sri Lanka Meclisi'nde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken 2021'de vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcu temerrüde düşmüştü.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, IMF ile yürüttüğü görüşmeler sonucu 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına varmıştı.