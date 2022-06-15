Önce Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 3 yılda işgal ettiği bölgeleri 44 günde kurtardı, sonra da 29 yıl süren esaretin bitmesinin ardından savaşta birbirini destekleyen Türkiye ve Azerbaycan, tarihi "Şuşa Beyannamesi" imzaladı.

Bu anlaşma ile ikili ittifak ilişkisi oluşturuldu.

Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan tarihi Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının üzerinden bir yıl geçti. Beyanname ile ikili ilişkiler stratejik müttefiklik seviyesine yükseltildi, iki liderin talimatıyla sadece savunma alanında değil eğitimden kültüre ekonomiden ticaret ve insani ilişkilere kadar hemen her alanda geliştirilmesi kararlaştırıldı.

"Geniş bir yelpazede iş birliğini öngörüyor"

Anlaşma kısa zamanda ikili ilişkileri aşan bir boyuta ulaşırken, Türk dünyası için de ayrı bir önem kazandı.

SETA Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, "Sadece iki ülke arasındaki iş birliğini de değil Türk dünyası Türk değerlerinin yaşatılması yaygınlaştırılması adına da birçok şeyi içeriyor." dedi.

"Türk dünyası ve insanlığı ilgilendiren önemli bir stratejik metin"

Şuşa Beyannamesi şimdiden bölgede güven ve istikrarı da teminat altına aldı. Bu haliyle bölge ülkeleri için de umut oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, "Şuşa Beyannamesi sadece Azerbaycan’la Türkiye arasında değil bütün Türk dünyasını ve insanlığı ilgilendiren son derece önemli bir stratejik metindir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi anlaşma artık 1 yaşında

Geçen bir senede Azerbaycan Ordusu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri modeline geçiş için önemli adımlar atıldı.

Tercihli ticaret anlaşmalarıyla, ticaretin önündeki engeller birer birer kaldırılırken, şimdiden turizm alanında rekor sayıda ziyaretler gerçekleşmeye başladı.

Kamera: İlkin Umudov