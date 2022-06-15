Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AFP
İsviçre hava sahası yeniden açıldı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Bugün hava trafik kontrol sistemindeki bilgisayar arızası nedeniyle kapatılan İsviçre hava sahası tekrar açıldı.
Konuya ilişkin açıklamada, hava trafik kontrol servisi Skyguide'daki teknik arızanın giderildiği bilgisi yer aldı.
Böylelikle hava sahasının kapatılması kararının yerel saatle 08.30 itibarıyla kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "İsviçre hava sahası şimdi tekrar açıldı. İsviçre üzerindeki hava trafiği ile Cenevre ve Zürih ulusal havalimanlarındaki operasyonlar devam ediyor." denildi.
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