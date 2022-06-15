Konuya ilişkin açıklamada, hava trafik kontrol servisi Skyguide'daki teknik arızanın giderildiği bilgisi yer aldı.

Böylelikle hava sahasının kapatılması kararının yerel saatle 08.30 itibarıyla kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "İsviçre hava sahası şimdi tekrar açıldı. İsviçre üzerindeki hava trafiği ile Cenevre ve Zürih ulusal havalimanlarındaki operasyonlar devam ediyor." denildi.