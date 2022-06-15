Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre altında meydana gelen depremin etkilerine dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran'da Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü bünyesindeki Ulusal Sismoloji Merkezinin açıklamasına göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Cenah şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerel saatle 10.36'da kaydedildi.
Yerin 8 kilometre altında meydana gelen depremin etkilerine dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
Ulusal Sismoloji Merkezi, Hürmüzgan’da bugün daha önce de 4,4 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu duyurmuştu.
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