Eyalet Gazi İşleri Bakanlığı Sözcüsü Lindsey Sin, Napa Valley Register Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, gazievinde öldürülen 3 kadının ailelerine tazminat ödeneceğini doğruladı.

Sin, davada ailelerle uzlaşmaya varıldığını vurgulayarak, "Kalbimiz kurbanlar ve aileleriyle birlikte." dedi.

Üç kadının kaybının acısının asla tam olarak geçmeyeceğini bildiklerini söyleyen Sin, artık bu trajedinin geride bırakabilmesini umduklarını kaydetti.

Uzlaşma ödemeleri, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek California eyalet bütçesinin Yasama Meclisi ve Vali Gavin Newsom tarafından onaylanmasından sonra yapılacak.

Saldırıda hayatını kaybeden 3 görevlinin Christine Loeber, Jennifer Golick ve Jennifer Gonzales olduğu açıklanmıştı.

Irak ve Afganistan'da görev almış gazilerin psikolojik tedavi gördüğü California Gazievi'nde tedavi gören Albert Wong, tedavi planını beğenmediği gerekçesiyle tesisten uzaklaştırılmıştı.

Wong, bu kararın ardından önce 8 saat boyunca rehin aldığı tesisteki 3 çalışanı öldürmüş, daha sonra da intihar etmişti.