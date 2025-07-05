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Dünya
AA 05.07.2025 14:49

Suriye'nin ulusal logosu yenilendi

Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden inşa sürecinde ülkenin ulusal logosu yenilendi.

Suriye'nin ulusal logosu yenilendi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen programla ülkenin yeni ulusal logosu tanıtılarak kamuoyuna sunuldu.

Suriye'de tüm devlet kurumlarına ait sembol, mühür, resmi belgeler ile kimlik kartı ve pasaportlar yeni ulusal logo ile değiştirilecek.

Yeni logoda, Suriye illerini temsilen 14 tüylü kanatlı şahin yer alıyor. Ayrıca şahin kalkanındaki 2 yıldız da 3'e çıkarıldı.

Eski ulusal logoda yer alan ve tarımsal karakteri simgeleyen 2 buğday başağı da kaldırıldı.

Öte yandan, tanıtımı yapılan yeni ulusal logo ülke genelinde coşkuyla kutlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin ulusal logo tanıtım programındaki konuşmasında, şunları söyledi:

"Tarihi inceleyen herkes Şam'ın dünya hikayesinin başlangıcı ve sonu olduğunu görecektir ve devrik rejim döneminde yaşadıklarımızın Şam tarihindeki en aşağılayıcı dönem olduğunu anlayacaktır."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bugün ortaya koyduğumuz ulusal logo, bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyen, birleşik bir Suriye'yi ifade ediyor." diyen Şara, yeni ulusal logonun inşasına katkıda bulunan tüm Suriyelilere teşekkür etti.

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