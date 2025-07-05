Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.07.2025 14:45

Pakistan'da çöken 5 katlı binada ölü sayısı 16'ya çıktı

Pakistan'ın Karaçi kentinde çöken 5 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Pakistan'da çöken 5 katlı binada ölü sayısı 16'ya çıktı
[Fotograf: Reuters]

Karaçi'de 1974'te inşa edilen ve daha önce "tehlikeli" olarak sınıflandırılan 5 katlı bina, dün çöktü.

Yetkililer, dün 10 bugün ise 6 olmak üzere 16 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bina enkazından 8 kişi kurtarılırken, göçük altında yaklaşık 20 kişinin daha bulunduğu öngörülüyor.

Çöken binanın yakınındaki yapılar tedbir amacıyla tahliye edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif de can kayıplarından dolayı üzüntü duyduklarını ifade etmişti.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar 29 bin hektardan fazla alana yayıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Bakan Tunç: Soruşturmalar tamamen yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir
16:32
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın ve gözaltı operasyonları yaptı
16:43
Bakan Kurum: Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın her ihtiyacına cevap vereceğiz
16:00
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 38 Filistinli hayatını kaybetti
15:31
İstanbul merkezli uluslararası operasyonla 3 organize suç örgütü çökertildi
15:10
Gazze Belediyesi: Su ihtiyacındaki açık yüzde 76'yı aştı
Orman işçileri alevlere karşı kahramanca mücadele veriyor
Orman işçileri alevlere karşı kahramanca mücadele veriyor
FOTO FOKUS
TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet
TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ