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Dünya
AA 13.06.2023 12:05

Suriye'nin kuzeydoğusundaki helikopter kazasında 22 ABD askeri yaralandı

CENTCOM, Suriye'nin kuzeydoğusunda nedeni henüz belirlenemeyen helikopter kazasında 22 Amerikan askerinin yaralandığını açıkladı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki helikopter kazasında 22 ABD askeri yaralandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran’da Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10'unun CENTCOM dışında bulunan "yoğun bakım tesislerine" sevk edildiği kaydedildi.

Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir "düşman ateşi" sonucu düşmediği ifade edildi.

Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

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