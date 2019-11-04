Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 150 üyenin katılımıyla başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk bölümü, geçen hafta çarşamba günü sona erdi.

Komite toplantılarının 45 kişilik yazım kurulunun katılacağı oturumla devam etmesi beklenirken, Suriyeli muhaliflerin temsilcilerinden Dr. Aroub al-Masri, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

"Anayasa Komitesi, siyasi bir çözüm için güzel bir başlangıç"

Suriyelilerin çoğunun savaşın bitmesini ve yeni bir dönemin başlamasını istediğini ifade eden Masri, "İnsanlar savaştan ve tüm bu krizlerden bıkmış durumda. O nedenle eskiden sahip oldukları normal hayata yeniden kavuşmak istiyorlar. Bu sebeple bence bu Anayasa Komitesi, siyasi bir çözüm için güzel bir başlangıç." dedi.

"Aramızdaki buzların eridiğini düşünüyorum"

Masri, rejim ve muhalefetin aynı masada olmasını, "En güzel kısım, aynı odada birbirimizle tanışmak oldu. Bu daha önce yaşamadığımız güzel bir başlangıçtı. Buzları erittik. Birbirimizi tanıyoruz. Çoğu muhalifin hükümet ve sivil toplum temsilcilerinden arkadaşları var. Suriyeliler birbirleriyle tanışıp eskileri anabildiler. Görüşmelerle beraber, eskiden aramızda var olan buzların eridiğini düşünüyorum." sözleriyle değerlendirdi.

"Görüşmeler beklediğimizden iyi geçiyor"

Görüşmelerde daha çok tartışma yaşanacağını düşündüklerini söyleyen Masri, şunları kaydetti:

"Tüm taraflar kendini bir şekilde kontrol ediyor. Eş başkanlar da olayları kontrol etmede önemli bir rol oynuyorlar. Doğrusu, olaylar beklediğimizden daha iyi gelişiyor. Hükümetin konuşması muhaliflerin beklediğinden daha iyiydi, aynı şey muhalifler için de geçerli. Muhaliflerin konuşması hükümetin beklediğinden daha iyiydi. Bu durum da pozitif bir ortam yaratmada önemli bir rol oynadı."

"Savaş, Suriye'yi normal bir hayattan izole ediyor"

"Suriye'de şu anda sahadaki durum nedir?" sorusuna karşılık ülkedeki ekonomik krize dikkat çeken Masri, "Yaşam pahalı ve maaşlar çok düşük. Bu ciddi bir problem. Bu nedenle insanlar, siyasi bir çözümün yaşadıkları ekonomik sıkıntılarını da hafifletebileceğini düşünüyorlar. Örneğin ortalama bir maaş aylık yaklaşık 70 dolar ancak yaşam maliyeti 600 doların altında değil. Kazanılanla yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan para arasında büyük bir uçurum var. Bu çok büyük bir problem, hatta savaştan daha büyük bir sorun bile denebilir." ifadelerini kullandı.

"Suriyeliler evlerine geri dönmeli"

Masri, "Suriye'de oluşturulan Güvenli Bölge ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Bence Suriyeliler evlerine geri dönmeli, bu onların hakkı. Suriyelilerin evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri için uluslararası bir çaba sarf edilmeli. Suriye hükümeti de mültecilerin evlerine dönmeleri için uygun koşulların hazırlanmasına yardımcı olabilir. Bence bu nokta çok önemli. Özellikle seçim zamanı bütün mülteciler gelmeli ve seçim boyunca seslerini duyurmalılar."

"6 ay yeterli bir süre"

Masri, "Yeni bir anayasa oluşturmak ne kadar zaman alacak?" sorusunu, "Çok da iyimser değilim ama bence 6 ay yeterli bir süre. Bundan fazlası gereğinden çok olur." şeklinde yanıtladı.

Kamera: Ümit Kumcuoğlu