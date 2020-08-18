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Suriye’deki patlamada Rus tümgeneral öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de meydana gelen patlamada bir Rus tümgeneralin öldüğünü 3 askerin de yaralandığını açıkladı.
Suriye'de el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle Rus ordusuna bağlı tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman öldü, 2 askeri uzman yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinden dönen Rus konvoyunun geçtiği yolun kenarında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.
Patlama nedeniyle 3 askeri uzmanın yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti" denildi.
Etiketler: son dakika rus tümgeneral rusya savunma bakanlığıSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 18:46
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