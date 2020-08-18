Televizyonda yayımlanan konuşmasında Lukaşenko, kararın, yabancı ülkelerin Belarus'taki duruma ilişkin açıklamaları sonrasında alındığını belirtti.

Lukaşenko, birliklerin, yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır ve alarm halinde olduğunu söyledi.

Belarus Savunma Bakanlığı, ordunun 17-20 Ağustos tarihleri arasında Polonya-Litvanya sınırına komşu Grodno kentinde tatbikat yapacağını duyurmuştu.

Lukaşenko Putin ile bir kez daha görüştü

Öte yandan Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 4 gün içerisinde 3'üncü telefon görüşmesini gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Belarus'taki protestolar ile Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a verdiği "Belarus'a dış müdahale kabul edilemez." mesajının ele alındığı kaydedildi.

Ülkede Lukaşenko'nun galip ayrıldığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından muhalifler, seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle protesto gösterileri düzenliyor.