Haber Giriş: Kaynak: AA
Nijerya'da kolera salgını: 11 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde kolera salgını nedeniyle son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Kano Koordinatörlerden Ubali Dawud Ebubekir, ölümlerin, eyaletin Dan Tarko ve Tumfafi köylerinde kaydedildiğini belirtti.
Ebubekir, eyalete bağlı 2 bölgede son 5 günde 150'ye yakın vaka tespit edildiğini dile getirerek, bölgelerde 60 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.
Halkın salgın nedeniyle panik yaşadığını aktaran Ebubekir, belirtiler ortaya çıktığında hastanelere başvurulması tavsiyesinde bulundu.
Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede çocuk felci, tifo, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.
Etiketler: kolera salgını afrika koleraSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 18:32
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