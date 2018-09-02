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Suriye’de geçen ay 198 kişi işkence edilerek öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’de geçen ay büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 198 kişinin işkence nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Suriyede geçen ay 198 kişi işkence edilerek öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ağustos ayı raporunu yayımladı. Raporda, Esed rejiminin geçen ay Suriye’nin çeşitli illerinde 194 kişiyi katlettiği belirtildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın geçen ay alıkoyduğu kişilerden birini, terör örgütü DEAŞ’ın ise bir kadını işkence ederek öldürdüğü aktarıldı. Raporda, 2 kişinin ise kimliği belirsiz taraflarca yapılan işkence nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Raporda, rejimin geçen ay başkent Şam'da 7, Şam kırsalında 37, Dera'da 2, Humus'da 14, Hama'da 4, İdlib'te 3, Halep'te 5, Lazkiye'de 13, Deyrizor'da 3, Rakka'da 1, Haseke'de 104, Süvyeda'da ise 1 kişiyi işkence ederek öldürdüğü kaydedildi.

SNHR, geçen ayki raporunda, Esed rejiminin alıkoyduğu yüz binlerce kişiden 836'sının öldüğünü kabul ederek, ailelerine bildirdiğini duyurmuştu.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyuyor.

Kaynak: AA

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