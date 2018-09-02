Mısır sosyal medya hesaplarını ve siteleri yakın takibe aldı

Temmuz ayında parlamentodan geçen yasaya göre Medya Düzenlemeleri Yüksek Kurulu, sosyal medya sitelerinde, kişisel bloglarda veya internet sitelerinde 5 binden fazla takipçisi olanları denetim altına alabilecek.

Yeni yasa, denetleyici Yüksek Kurul’a, herhangi bir yalan haberi yayan, şiddeti, nefreti veya kanunları çiğnemeyi teşvik eden hesapları askıya alma ve kapatma yetkisi veriyor.

İnsan hakları örgütleri, internet ortamının Abdülfettah es-Sisi yönetiminin eleştirtilebildiği tek alan olması sebebiyle, yeni yasayı internet üzerinden ifade özgürlüğünün engellenmesi çabalarından biri olarak görüyor.

Hem yönetene hem de ziyaret edene ceza

Ağustos ayında da Cumhurbaşkanı Sisi, ülke ulusal güvenliği ve ekonomisi için tehdit teşkil eden sitelerin mahkeme aracılığıyla kapatılmasına yetki veren yasayı onaylamıştı.

Ayrıca yasa, bu siteleri yöneten veya ziyaret eden kişilere hapis cezası verilmesinin de önünü açmıştı.

Sisi yönetimi, yeni yasalarla aldıkları bu önlemlerin, ülkenin istikrarının korunması ve teröre teslim olmaması için gerekli olduğu konusunda ısrar ediyor.

Ancak yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Mısır yönetimini, internet sitelerini kapatarak ve hükümeti eleştirenleri sistematik şekilde tutuklayarak muhalefeti ezmeye çalışmakla suçluyor.

Kahire merkezli Düşünce ve İfade Özgürlüğü Derneği’ne göre, yeni yasa öncesinde Mısır’da 500'den fazla internet sitesi engellenmişti.

Kaynak: AFP