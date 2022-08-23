Suriye, iç savaş öncesi 4 milyon ton buğday üretip, ihtiyaç fazlasını ihraç ederken bu yılki üretimi neredeyse o dönemin dörtte birine düştü.

Suriye'deki iç savaşla tarıma elverişli alanların azalması ve kış döneminin kurak geçmesi nedeniyle buğday üretimi beklentilerin çok uzağında kalırken Suriye halkının, tahıl kıtlığının gölgesinde bir yıl daha geçirmesi bekleniyor.

Suriye, 2011 öncesi yaklaşık yıllık 4 milyon ton buğday üretip ihtiyaç fazlasını ihraç eden bir ülke konumundaydı.

Rejim hükümetinin yetkililerine göre, Suriye'de bu yıl buğday ekim alanlarında daralma yaşandı. Buğday ekim alanları geçen yıla kıyasla 1,5 milyon hektardan 1,2 milyon hektara geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Suriye'de geçen yıl buğday üretimi 1,05 milyona tona düştü.

Esed rejimi her yıl en az 1,5 milyon ton buğday ithal ederken bunun büyük bir kısmını Rusya üzerinden temin ediyor.

Tahıl ambarı Haseke'de buğday kıtlığı

Buğday ekimine elverişli toprakların yarsından fazlası, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde bulunuyor.

Ülkelinin kuzeydoğusundaki Haseke ili Suriye'nin "tahıl ambarı" olarak bilinirken rejimin tarım bakanlığına göre, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki Haseke'de bu yıl 324 bin hektar alan buğday ekildi.

Kuralık, iç savaş ve YPG/PKK'nın geniş ve verimli tarım arazilerine sahip bölgeleri işgal etmesi özellikle buğday üretimini sekteye uğrattı.

Tahıl ambarı olarak bilinen ve terör örgütü işgalindeki Haseke bölgesindeki buğday üretimindeki büyük düşüş, tehlike çanlarının çalınmasını da beraberinde getirdi.

Rejimin buğday açığı büyük

Rejim medyasında çıkan haberlere göre, rejimin kontrol ettiği bölgeler ile YPG/PKK işgalindeki bölgelerden 2 Ağustos tarihine kadar yaklaşık 513 bin ton civarında buğday topladığını belirtildi.

Ancak rejiminin kontrol ettiği bölgelerde yıllık en az 2 milyon ton buğdaya ihtiyaç duyuluyor.