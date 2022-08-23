Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rosatom'dan Finlandiyalı şirkete 3 milyar dolar tazminat isteği
[Fotoğraf: Getty]
Rosatom, iptal edilen nükleer santral projesi nedeniyle Finlandiyalı Fennovoima şirketi aleyhine toplam 3 milyar dolarlık tazminat davaları açtıklarını duyurdu.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Fennovoima’nın, Finlandiya’daki Hanhikivi-1 Nükleer Güç Santrali projesinde Rosatom ile yaptığı sözleşmeyi mayısta iptal etme kararı aldığı hatırlatıldı.
Fennovoima’nın inşa edilmesi planlanan santralde müşteri, sahip ve operatör konumunda olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Rosatom’un ise ana müteahhit olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Bugün itibarıyla Rosatom toplam 3 milyar dolarlık altı ayrı dava açmıştır" ifadesine yer verildi.
Fennovoima’dan dün yapılan açıklamada, toplam 7 milyar euro maliyetle inşa edilmesi planlanan Hanhikivi-1 projesinin iptal olması nedeniyle Rosatom’a karşı hukuk süreç başlatıldığını duyurmuştu.
Etiketler: Finlandiya
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