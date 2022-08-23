Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta yargı işlemleri askıya alındı
[Fotograf: AA]
Irak'ta, Sadr Hareketi'ne bağlı bir grubun başlattığı oturma eylemi nedeniyle yargı işlemleri askıya alındı.
Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Yüksek Yargı Konseyi, kendisine bağlı tüm mahkemeler ile Federal Mahkeme'de adli işlemleri askıya alma kararı verdi.
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi'ni protesto ederek, bina önünde çadır kurarak oturma eylemi başlatmıştı.
Mukteda es-Sadr, yargı yönetiminin siyasallaştığını ifade ederek değiştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.
Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, dün yargının tüm siyasi taraflara karşı eşit mesafede olduğunu söylemişti. Sadr ise bunun gerçekte böyle olmadığını savunmuştu.
Etiketler: Irak
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