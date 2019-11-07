Dünya

Suriye'de Banyas rafinerisinde patlama

07 Kasım 2019 Perşembe 22:41 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 22:47

Suriye'nin iki petrol rafineri tesisinden biri olan Banyas rafinerisinde yaşanan patlamada bir kişi hayatını kaybetti