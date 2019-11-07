Dünya
Suriye'de Banyas rafinerisinde patlama07 Kasım 2019 Perşembe 22:41 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 22:47
Suriye'nin iki petrol rafineri tesisinden biri olan Banyas rafinerisinde yaşanan patlamada bir kişi hayatını kaybetti
Yerel medyanın açıklamasına göre Suriye'nin Akdeniz kıyısı yakınlarındaki Banyas petrol rafinerisinde tanklardan birinde patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Patlamada yaralılarında olduğu bildirildi.
Banyas, Suriye'deki iki rafineriden biri konumunda.
Kaynak: TRT Haber