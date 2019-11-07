Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisine ziyaret07 Kasım 2019 Perşembe 22:01 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 22:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti ve Türbe kompleksindeki "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret etti.
[Fotoğraf: AA]
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak için bulunduğu Macaristan'da Erdoğan, restorasyonu tamamlandıktan sonra açılışı geçen yıl yapılan Gül Baba Türbesi'ne gitti.
Erdoğan, Türbe kompleksinde bulunan "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini de gezdi.
Kaynak: AA