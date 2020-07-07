Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 01.54'te merkez üssü Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.