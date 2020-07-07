Haber Giriş: Kaynak: AA
Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin Deyrizor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 01.54'te merkez üssü Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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