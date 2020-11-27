Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 03:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Suriye'nin başkenti Şam'ın Duma ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.08'de Şam'ın Duma ilçesinde 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,40 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve Hatay'ın Yayladağı ilçesine 262 kilometre yakınlıkta olduğu tespit edildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 26, 2020
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Duma (Suriye)
Tarih-Saat : 27.11.2020, 01:08:23 TSİ
Enlem : 33.4823 N
Boylam : 36.6213 E
Derinlik : 8.40 km
Detay : https://t.co/VkVAxoDnBd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem
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