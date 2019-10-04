Dünya
Suriye Milli Ordusu kuruldu04 Ekim 2019 Cuma 10:04 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 14:02
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında altında birleşti. Suriyeliler Türkiye'ye Fırat'ın doğusuna operasyon çağrısına hazırlanıyor.
Özgür Suriye Ordusu'nu oluşturan komutanlar, Şanlıurfa'da toplandı.
Tüm ÖSO Komutanları, Milli Ordu/Ceyşül Vatani adı altında birleştiklerini Şanlıurfa'dan duyurdu.
Özgür Suriye Ordusu komutanlarının kurduğu Milli Ordu'nun Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyona destek vereceği de açıklandı.
Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa da toplantıya katılanlar arasında.
Kaynak: TRT Haber