Suriye Milli Ordusu, ilk askeri kışlasını törenle açtı
Suriye Milli Ordusu, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesinde ilk kışlasını hizmete açtı. Kışla, askeri eğitim fakültesi olarak hizmet verecek.
"Fırat Kalkanı Harekatı" sırasında 2016 yılında şehit olan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri saha komutanlarından Ebu Eş-Şeyh'in adının verildiği kışla törenle hizmete girdi.
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ilk kışlasının açılış töreninde, kurdele kesiminin ardından, kışla içerisinde yer alan şehitlik anıtına çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, askeri geçit töreni düzenlendi.
Kapalı bir askeri eğitim fakültesi olarak da hizmet verecek kışlada, SMO askerlerinin ikameti ve eğitimi için gerekli donanımlar da yer alacak.
Açılışa Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ve Milli Ordu Komutanları katıldı.
Törende, ilk askeri kışlaya adı verilen Ebu Eş-Şeyh'in çocukları da yer aldı.
- 08:56
- 09:09
- 08:10
- 07:49
- 07:21