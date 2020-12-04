"Fırat Kalkanı Harekatı" sırasında 2016 yılında şehit olan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri saha komutanlarından Ebu Eş-Şeyh'in adının verildiği kışla törenle hizmete girdi.

[Fotoğraf: AA]

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ilk kışlasının açılış töreninde, kurdele kesiminin ardından, kışla içerisinde yer alan şehitlik anıtına çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, askeri geçit töreni düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Kapalı bir askeri eğitim fakültesi olarak da hizmet verecek kışlada, SMO askerlerinin ikameti ve eğitimi için gerekli donanımlar da yer alacak.

[Fotoğraf: AA]

Açılışa Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ve Milli Ordu Komutanları katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Törende, ilk askeri kışlaya adı verilen Ebu Eş-Şeyh'in çocukları da yer aldı.

[Fotoğraf: AA]