Almanya Başsavcılığından yapılan açıklamada, Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen 56 yaşındaki Anwar R. ve 42 yaşındaki Eyad A’nın dün Berlin ve Rheinland Pflalz eyaletlerinde gözaltına alındığı belirtildi. 2 Suriye vatandaşının, çıkarıldıkları mahkemece, insanlık suçu işledikleri gerekçesiyle, tutuklandığı aktarılan açıklamada, Suriye istihbaratının üst düzey çalışanı Anwar R.'nin, 2011 ve 2012'de Suriye'de görev yaparken, insanlara işkence yaptığı ve kötü muamelede bulunduğu kaydedildi.

İnsanlık suçu işlemeye yardımcı olduğu iddia edilen Eyad A'nın ise göstericileri takip etme, evlere baskın ve işkence yapmakla suçlandığı belirtilen açıklamada, Anwar R. ve Eyad A'nın, 2 kişinin öldürülmesine ve en az 2 bin kişinin işkence ve kötü muameleye maruz kalmasına karıştıkları vurgulandı.

Şam civarındaki bir kontrol noktasında görev yapan Anwar R. ve Eyad A'nın, asker kaçağı olanları, gösteri yapanları ve diğer şüphelileri tespit etme ve tutuklamakla görevli oldukları ifade edilen açıklamada, bu iki kişinin 2012’de Suriye’den ayrıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA