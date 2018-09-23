Suriye İnsan Hakları Ağı: ABD destekli koalisyon Suriye'de 2 bin 832 sivili öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye'ye müdahalesinin 4. yılına dair özel bir rapor yayımladı.

Raporda, koalisyon güçlerinin 23 Eylül 2014 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda 861'i çocuk, 617'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 832 sivilin öldüğü bildirildi.

ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerinin Suriye'ye askeri müdahalesi sonucu birinci yılda 249, ikinci yılda 398, üçüncü yılda bin 753 ve dördüncü yılda 432 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilen raporda, dönemsel olarak bakıldığında ise Suriye'de ABD Başkanı Donald Trump yönetimi sırasında bin 856, önceki ABD Başkanı Barack Obama zamanında ise 976 sivilin öldürüldüğü belirtildi.

En çok can kaybı Rakka'da yaşandı

Rapora göre, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren koalisyon güçleri, son 4 yıl içerisinde en çok sivili Rakka ilinde katletti.

Buna göre Rakka'da bin 133, Halep'te 782, Deyrizor'da 447, Haseke'de 218, İdlib'de 126, Humus'ta 121 ve Dera'da 5 sivil koalisyon saldırılarında yaşamını yitirdi.

Koalisyon güçleri en az 156 kez "katliam" yaptı

Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği olayların "katliam" olarak nitelendirildiği raporda, koalisyon güçlerinin bugüne kadar en az 156 kez katliam yaptığı bildirildi.

Rapora göre, koalisyon güçleri Suriye'de varlık gösterdiği ilk yılında düzenlediği saldırılarda 8, ikinci yılda 11, üçüncü yılda 110, dördüncü yılında ise 27 kez katliama yol açarken, Rakka'da 99, Deyrizor'da 26, Haseke'de 15, Halep'te 12, İdlib'de ise 4 kez katliam yaptı.

170 kez "sivil yaşam merkezleri" bombalandı

23 Eylül 2014'ten bu yana DEAŞ karşıtı koalisyonun bazı saldırılarında sivil yerleşimlerinin de hedef aldığı belirtilen raporda, Suriye'de sivil yaşam merkezlerinin en az 170 kez koalisyon bombardımanına maruz kaldığı ifade edildi.

Rapora göre Rakka'da 108, Deyrizor'da 49, Halep'te 7 ve Haseke'de 6 kez sivil yaşam merkezi, koalisyon saldırılarının hedefi oldu.

Kaynak: AA