Bosna'da Susica toplama kampı kurbanları anıldı

1992'de Bosna Hersek'te işkence, katliam ve tecavüzlere şahitlik eden Susica toplama kampında yapılan anma töreninde, katledilen kurbanlar ve şehitler için saygı duruşunda bulunularak dualar okundu.

Kampta tutulanlardan Ibro Alibasic, kampta beton üzerinde günde bir dilim ekmek ve biraz su ile yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını, kampta tutulduğu dönemde Sırp askerlerin kendilerine sebepsiz yere döverek işkenceler uyguladığını anlattı.

Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi'ndeki Boşnak Klübü Başkanı Mujo Hadziomerovic de, Susica toplama kampını, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Boşnak diasporasını bir araya getirecek bir gençlik merkezine dönüştürmek istediklerini, söz konusu proje ile insanların savaşta Vlasenica'da neler olduğunu daha iyi öğrenip anlayabileceğini söyledi.

Toplama kampındaki 8 bin kişiden bin 600'ü öldürüldü

Savaşın başlarında, 1992'de 6 ay açık kalan Susica toplama kampında 8 bin kişi tutulmuş, bunlardan bin 600'ü öldürülmüştü.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICTY) yargılanan Susica kampının komutanı Dragan Nikolic, Susica toplama kampında tutulanlara tecavüz, işkence ve katliamdan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2013'te şartlı tahliyeyle serbest bırakılan Nikolic, Haziran ayında yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA