İran'dan Hollanda, Danimarka ve İngiltere'ye tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki yazılı açıklamasında, 3 ülke diplomatlarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Ahvaz saldırısını gerçekleştiren terör örgütü üyelerine ülkelerinde ikamet etmelerine izin verildiği için söz konusu ülkelere İran'ın şiddetli protestosunun aktarıldığını ifade etti.

Kasımi, Hollanda ve Danimarka'ya daha önce de söz konusu teröristlerle ilgili uyarılarda bulunduklarını ve teröristlerin yakalanıp yargılanmalarını talep ettiklerini belirterek, "Bu terörist grup üyelerinin Avrupa topraklarında suç işlemedikleri sürece AB terör listesine dahil edilmemeleri kabul edilemez" dedi.

"Bu teröristlerin DEAŞ'tan hiçbir farkı yok"

Hollanda ve Danimarka'dan terörist eylemi kınamakla birlikte, katliamın sorumlusu teröristleri ve onlarla bağlantılı olanları İran yargısına teslim etmelerini istediklerini aktaran Kasımi, "DEAŞ Avrupa'da faaliyet yapsa nasıl bir hassasiyet gösterilir? Bu teröristlerin de DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur ve hiçbir ülke vatandaşı arasında ayırım gözetilmemelidir" değerlendirmesini yaptı.

Kasımi, büyükelçilerin de konuyu başkentlerine ileteceklerini ve ülkelerinin faillerin tespit edilmesi için iş birliğine hazır olduğunu ilettiklerini vurguladı.

İngiliz diplomata ise, El-Ahvaziye adlı örgütün sözcüsünün Londra'da yayın yapan bir televizyon kanalında saldırının sorumluluğunu üstlenmesine izin verilmesinin İran açısından kabul edilemez olduğunun aktarıldığını belirten Kasımi, İngiliz diplomatın konuyu Londra'ya ileteceğini ifade ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA