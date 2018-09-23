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Gazze sınırında 11 Filistinli yaralandı

İsrail'in, Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine yaptığı müdahalede yaralananların olduğu belirtildi.

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Gazze sınırında 11 Filistinli yaralandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine, sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Müdahale sonucu 11 Filistinlinin bir yaralandığı ve göz yaşartıcı gaz sonucu boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Öte yandan onlarca Filistinli, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için sınırda lastik yaktı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu. 

Kaynak: AA

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