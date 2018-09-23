  • 23 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.294
    EURO 7.396
  • BIST 97988.16
    ALTIN 242.732
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Filistin'den 'ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmedik' açıklaması

Filistin'den 'ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmedik' açıklaması

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almasında bu yana Filistin tarafının hiçbir ABD'li yetkili ile bir araya gelmediğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Filistinden ABDli hiçbir yetkiliyle görüşmedik açıklaması

İrlanda'ya resmi ziyarette bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney'le başkent Dublin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 6 Aralık 2017'de "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Filistin tarafının hiçbir ABD'li yetkili ile bir araya gelmediğini belirtti. Maliki, "ABD yönetimi, Filistin halkına ve davasına savaş ilan etti. Bu nedenle ABD'yle tüm görüşmeleri durdurduk." dedi.

"ABD'nin kararını şikayet edeceğiz"

Washington'un barış sürecindeki arabulucu rolünü kaybettiğine dikkati çeken Maliki, "ABD hükümetinin aldığı kararla ilgili şikayette bulunmak üzere çeşitli uluslararası örgütlerine gitme kararı aldık. Bu siyasi ve diplomatik üslubu sürdürerek, Filistin davasını savunacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER