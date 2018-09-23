Filipinler'deki heyelanda ölü sayısı 45'e yükseldi

Ülke basınında yer alan habere göre Cebu Afet Yönetim Birimi başkanı Baltz Tribunalo, şimdiye kadar heyelanın ardından bölgede göçük altında kalan 45 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı.
Kayıp 34 kişinin hala arandığını belirten Tribunalo, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
Çevre Bakanı Roy Cimatu, heyelanın meydana geldiği dağın eteğindeki taş ocaklarından faaliyetlerini 15 gün boyunca durdurmasını istemişti.
Dağ eteğindeki terk edilmiş bir taş ocağının yakınında bulunan 2 köy, heyelan nedeniyle toprak altında kalmıştı.
Mangkhut tayfununda 81 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'in kuzey kıyılarını geçen hafta etkisi altına alan Mangkhut tayfununda 81 kişi hayatını kaybetmişti.
İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı Pazar günü 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmişti.
Kaynak: AA