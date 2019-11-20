Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla, Suriye'deki iç savaşın mağdur ettiği çocukları ele alan bir rapor yayımladı.

Esed 22 bin 753 çocuğu katletti

Rapora göre, Suriye'de Mart 2011'den bu yana en az 29 bin 17 çocuk çatışan kesimler tarafından öldürüldü.

Rejim ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, bunlardan 22 bin 753'ünü öldürürken, rejim güçlerine destek sağlayan Rusya'nın hava saldırılarında ise bin 928 çocuk hayatını kaybetti.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG 214 ve terör örgütü DEAŞ 956 çocuğu katletti.

Girilen çatışmalarda askeri muhalifler ve rejim karşı silahlı gruplar toplam 1048, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri 924 çocuğun ölümüne sebep oldu.

Kimliği belirsiz taraflar ise bin 194 çocuğu öldürdü.

186 çocuk rejimim kimyasal silah kurbanı oldu

Rapora göre, rejimin Mart 2011'den bu yana kimyasal silahlar kullanarak düzenlediği saldırılarda 186 çocuk hayatını kaybetti.

Rejimin uyguladığı ablukalar soncu ise 305 çocuk, yetersiz beslenme ve ilaç yetersizliği sonucu yaşamını yitirdi.

5 binden fazla çocuk halen tutsak

İç savaşın başlamasından bu yana Suriye'de alıkonulan on binlerce çocuktan en az 5 bin 43'ü halen çatışan gruplarca alıkonuluyor.

Rejim zindanlarında 3 bin 618 çocuk bulunurken, terör örgütü YPG/PKK ise 722 çocuğu alıkoyuyor.

Suriye'de çok küçük bir alanda varlık göstermeye çalışan terör örgütü DEAŞ'ın elinde halihazırda 326 çocuk tutsak bulunuyor.

Askeri muhalifler 348, rejim karşıtı askeri gruplar ise 29 çocuğu alıkoymaya devam ediyor.

Ağın raporunda, çocukların zorla silah altına alınarak iç savaşa dahil edildiğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA