Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü PKK/YPG'nin zulmü nedeniyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için de eve dönüşün umudu oldu.

Harekat kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Yıllardır evlerinden ayrı olan Suriyeliler de Tel Abyad'ın yaşanılabilir hale gelmesiyle yeniden baba ocaklarına dönmeye başladı. Konvoy halinde Tel Abyad'da dönüş yapan 30 aile, eşyalarını da yükledikleri kamyonlarla yanlarında getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Akrabalarımızı göreceğimiz için çok mutluyuz"

İbrahim el Hasan, 6 kişilik ailesiyle yeniden vatan toprağına döndükleri için mutluluk yaşadıklarını belirterek, "5 yıldır memleketimizden ayrı yaşıyorduk, şimdi yeniden döndüğümüz için çok mutluyuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz, PKK/YPG terör örgütünden memleketimizi temizledi. Şimdi de evimize dönüyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Selva el Matar ise 4 kişilik ailesiyle evlerine döndükleri için çok sevinçli olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"4 yıldır memleketten uzağız. Topraklarımız PKK/YPG'den temizlendikten sonra ilk kez bugün evimize dönüyoruz. Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Akrabalarımızı göreceğimiz için çok mutluyuz."

Suriye Milli Ordusu askerlerinden Yasir Abud el Huduk da Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesiyle uzun zamandır ayrı kaldığı çocukları ve ailesine kavuştuğunu söyledi.

Kaynak: AA