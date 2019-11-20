59 yaşındaki Fritz von Weizsaecker görev yaptığı Schlosspark Hastanesi'nde kamuya açık bir seminer verdiği sırada, dinleyicilerden biri tarafından bıçaklandı.

Von Weizsaecker, olay yerinde yaşamını yitirdi.

20 kişinin katıldığı seminerde dinleyiciler arasında bulanan polis memuru da saldırganı durdurmaya çalışırken ağır yaralandı.

57 yaşındaki saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

1984 - 1994 yılları arasında Almanya'nın altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yapan Richard von Weizsäcker 2015 yılında vefat etmişti.

Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi onun cumhurbaşkanlığı sırasında gerçekleştiği için Von Weizsäcker "Birleşmenin Cumhurbaşkanı" olarak da anılıyordu.

Kaynak: TRT Haber