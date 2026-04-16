Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.04.2026 17:12

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD askeri noktalarının devrinden memnuniyet duyduğunu açıkladı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de ABD güçlerinin konuşlandığı askeri noktaların Suriye hükümetine teslim sürecini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD ordusunun daha önce konuşlandığı askeri noktaların kademeli olarak Suriye yönetimine teslim edilmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Suriye devletinin kuzeydoğu bölgeleri ve sınır hatları dahil olmak üzere daha önce kontrolü dışında kalan alanlarda egemenliğini yeniden tesis etmesinin, ülkenin tek bir devlet çatısı altında birleştirilmesine yönelik sürecin sonucu olduğu ifade edildi.

ABD’ye ait askeri noktaların devrinin, “Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG)” devlet kurumlarına entegrasyon sürecindeki ilerlemenin doğal bir sonucu olduğu kaydedilen açıklamada, Suriye’nin terörle mücadele ve bölgesel tehditlerle başa çıkma sorumluluğunu tam anlamıyla üstlendiği vurgulandı.

ABD, Suriye'deki askeri üssü Kasrek'ten çekildi
Açıklamada ayrıca, ABD’nin Suriye’deki askeri misyonunu sonlandırma kararının, DEAŞ’ın bölgedeki yükselişine karşı yürütülen mücadelenin koşullarının önemli ölçüde değiştiğine dair ortak bir değerlendirmeyi yansıttığı aktarıldı.

Suriye’nin artık terörle mücadeleyi uluslararası toplumla iş birliği içinde ülke içinden yönetebilecek durumda olduğu ifade edildi.

Devir sürecinin, Suriye ve ABD hükümetleri arasında tam koordinasyon ve profesyonellik çerçevesinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin yapıcı bir zeminde geliştiğinin göstergesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kasım 2025’te Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşmenin ardından Şam ile Washington arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildiği belirtildi.

Suriye’nin, bu süreci diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, ekonomik ortaklıkların geliştirilmesi ve iş birliği alanlarının genişletilmesi yönünde ilerletmeyi hedeflediği bildirildi.

ABD, Haseke kırsalında yer alan Kasrak üssünden çekilmiş, Suriye ordusu üste yerleşme çalışmalarına başlamıştı.

ETİKETLER
Suriye ABD
Sıradaki Haber
Katil İsrail, Lübnan'da 2 Mart’tan bu yana 2 bin 196 kişiyi katletti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
Katil İsrail, Lübnan'da 2 Mart’tan bu yana 2 bin 196 kişiyi katletti
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü
16:48
Başkentte bir tırda 3 bin 125 güneş gözlüğü ele geçirildi
16:34
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 935 bin liraya yükseldi
16:51
Cevdet Yılmaz: Okul saldırılarıyla ilgili tüm kurumlar çok yönlü inceleme sürdürüyor
16:24
Okul saldırılarıyla ilgili provokatif paylaşımlara 127 gözaltı
Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın 33. yılında hayatını kaybedenler anıldı
Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın 33. yılında hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ