Sürgündeki Etiyopyalı muhalif lider ülkesine döndü

Sürgündeki Nega ve hareketin diğer liderleri, hükümetin Haziran ayında Ginbot 7'nin de bulunduğu 3 silahlı grubu terör örgütü listesinden çıkarma kararı almasının ardından ülkeye döndü.

Nega'yı başkent Addis Ababa’daki Bole Havalimanı’nda taraftarları karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nega, ülkeye yarış için değil, Etiyopya'nın istikrara kavuşmasına yardımcı olmak için geldiklerini belirterek, Başbakan Abiy Ahmed’in koltuğa oturmasıyla başlayan reform sürecine dair iyimser olduklarını kaydetti.

“Ülkeyi demokrasi yoluna sokma konusunda bir kararlılık ve ciddiyet gözüküyor. Demokratik seçimlerin yapılabilmesini sağlamak için yasal bir sisteme ihtiyacımız var” diyen Nega, seçim şiddetine ve çatışmalara yol açacak bir duruma asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

"Bugün artık herkes özgür"

Nega’nın gelişi öncesinde başkentte güvenlik önlemleri artırıldı ve binlerce polis, günler öncesinden caddelerde görev yapmaya başladı.

Bu arada 6 ay öncesine kadar çok sayıda muhalifin hapse girmesine neden olan, Ginbot 7'nin simgesi, eski yıldızsız Etiyopya bayrağı şehrin çeşitli noktalarına asıldı.

Nega’yı karşılamak için sokağa çıkanlardan Fantahun Milina, "Ginbot 7’yi destekliyorum. 10-15 yıl öncesine kadar ülkemizde özgürlük yoktu ama bugün artık herkes özgür. Etiyopyalılar birlik olursa ülkemiz daha güçlü olacak" diye konuştu.

15 Mayıs 2005 seçimleri

Ülkede 15 Mayıs 2005'te yapılan seçimlerde, o zamanlar Birlik ve Demokrasi Koalisyonu'nun (CUD) başkan yardımcılığını yürüten Nega, Addis Ababa Belediye Başkanı seçilmişti.

Etiyopya Halkın Devrimci Demokratik Cephesi Koalisyonu'nun (EPRDF) seçimleri kazandığının açıklanması sonrası başlayan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve CUD'un önde gelen isimleri hapse atılmıştı.

Hapisten çıktıktan sonra diğer muhalif isim Andargachew Tsige ile 2008'de Ginbot 7 hareketini kuran Nega, 2009'da hareketin darbe teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla gıyabında ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Nega, Tsibe ve hareketin üyeleri, geçen aylarda Başbakan Abiy Ahmed liderliğindeki hükümetinin çıkardığı aftan yararlanmıştı. Kabine, 7 Haziran'da Ginbot 7 hareketini terör örgütleri listesinden çıkarmıştı. Merkezi Eritre'de bulunan ve silahlı mücadele yürüten örgüt, geçen hafta silah bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA