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Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü

Güney Sudan'ın Yirol kentinde, 22 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

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Güney Sudanda yolcu uçağı düştü

Güney Sudan'da 22 kişiyi taşıyan yolcu uçağı inişe geçtiği sırada havalimanı yakınındaki nehre düştü.

Yirol Enformasyon Bakanı Taban Abel Aguek, Yirol kentinde 22 kişiyi taşıyan yolcu uçağının iniş sırasında havalimanı yakınındaki nehre düşmesi sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Aguek, uçaktan biri çocuk ve biri yardımcı pilot olmak üzere 3 kişinin kurtulduğunu, nehirdeki cesetlerin çıkarıldığını ifade etti.

Ulusal bir şirket tarafından yolcu taşımacılığı için kiralanan uçağın, Cuba Uluslararası Havalimanı'ndan Yirol kentine gittiğini aktaran Aguek, kaza sebebinin araştırılması için sivil havacılık ekibinin beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: yolcu uçağı, yirol, uçak kazası, Güney Sudan
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