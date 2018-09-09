Afganistan'da Taliban saldırılarında 29 kişi hayatını kaybetti

Afganistan Baglan il Şura Başkanı Safdar Muhsini gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Mangelha bölgesindeki polis karakollarına saldırması sonucu 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Muhsini, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini aktardı.
Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad da, militanların Ube ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını kaydetti.
Çatışmada 9 polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Farhad, 3 polisin yaralandığını söyledi.
Farhad, çatışmada 6 Taliban üyesinin öldürüldüğünü de ekledi.
Taliban ise, Baglan'daki saldırıda 60 askerin öldüğünü iddia etti.
Kaynak: AA