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Afganistan'da Taliban saldırılarında 29 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Baglan ve Herat vilayetlerinde Taliban militanlarının polis karakollarına düzenlediği saldırılarda, 29 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

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Afganistanda Taliban saldırılarında 29 kişi hayatını kaybetti

Afganistan Baglan il Şura Başkanı Safdar Muhsini gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Mangelha bölgesindeki polis karakollarına saldırması sonucu 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Muhsini, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini aktardı.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad da, militanların Ube ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını kaydetti.

Çatışmada 9 polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Farhad, 3 polisin yaralandığını söyledi.

Farhad, çatışmada 6 Taliban üyesinin öldürüldüğünü de ekledi.

Taliban ise, Baglan'daki saldırıda 60 askerin öldüğünü iddia etti.

Kaynak: AA

Etiketler: taliban, Afganistan
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