Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 4 bin kişi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı, Kerkük'te 1, Mutenna'da 2 kişide kolera görüldüğünü duyurdu.

Yetkililer, bulaşma riski yüksek olan hastalıkla ilgili, temizliğe dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı yaptı.