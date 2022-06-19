Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 16:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Süleymaniye'de kolera alarmı: Acil durum ilan edildi
[Temsili fotoğraf: AA]
Irak'ın Süleymaniye kentinde, 10 kişide kolera tespit edilmesinin ardından acil durum ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 4 bin kişi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.
Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı, Kerkük'te 1, Mutenna'da 2 kişide kolera görüldüğünü duyurdu.
Yetkililer, bulaşma riski yüksek olan hastalıkla ilgili, temizliğe dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı yaptı.
Etiketler: Irak
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