Bölge Başkanı Ahmed el-Umde Badi, "acil durumu" 30 gün daha uzatan bir kararname yayımladı.

Kabile çatışmalarını protesto edenler, 13 Ekim 2022’de valilik binasını ateşe vermiş, kabile çatışmalarını kontrol altına alamaması nedeniyle Badi'nin görevden alınmasını talep etmişti.

Bölge hükümeti, 21 Ekim 2022'de Mavi Nil bölgesinde yaşanan kabile çatışmaları sebebiyle bir ay süreyle "acil durum" ilan etmiş, bölgede gece dışarı çıkma yasağı getirmişti. Acil durum, o tarihten bu yana her ay yenilenmişti.

Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Uzlaşma Komitesi ara buluculuğundaki görüşmeler sonucunda Hausa ve Hemec kabilelerinin yetkilileri, "düşmanlıkları durdurma" anlaşması imzalayarak şiddetin sona erdirilmesi konusunda mutabakat sağlamıştı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'ın güneydoğusundaki bu kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirmişti.