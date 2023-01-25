Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda 200'den fazla sivil öldü
[Temsili fotoğraf: AFP]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar nedeniyle son 6 haftada 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
UNHCR Sözcüsü Eujin Byun, yaptığı açıklamada, KDC'deki şiddet olaylarına değindi.
Byun, KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle son 6 haftada 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Sivillere yönelik saldırıların silahlı gruplarca yapıldığına dikkati çeken Byun, saldırıların Ituri ve Kuzey Kivu bölgelerinde yoğunlaştığını kaydetti.
Byun, saldırılarda yaklaşık 2 bin evin yıkıldığını ve 80 okulun kapandığını belirtti.
Bölgeden çatışmalar nedeniyle geçen seneden itibaren 500 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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