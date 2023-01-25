Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'nın İşinomaki kenti açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerel saatle 10.01'de ve 50 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölge genelinde "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının Miyagi, İwate, Yamagata ve İbaraki eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.
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