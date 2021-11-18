Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Halkımız şartları tümüyle yerine getirilmiş bir katliam işleyen Darbeci Konsey Güçleri'ne karşı bir muharebeye girmiştir. Özgürlük, barış ve adalet gayesinde zafer sürecinde yürüyen halkımızdan kadın erkek 15 kişi şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilenen açıklamada, 17 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen olayların tarih kitaplarına geçeceği vurgulanırken, kadın erkek Sudanlı devrimcilerin cesaretinin altı çizildi.

Daha önce Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun sivil hükümete müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'da düzenlenen protesto gösterilerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Komite açıklamasında, güvenlik güçlerini göstericilere gerçek mermiyle müdahale etmekle suçlamıştı.